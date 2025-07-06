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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جميع الأطراف المشاركة في الصراع الأوكراني إلى تعميق الحوار المباشر بهدف التوصل إلى حل سلمي دائم وإنهاء الأعمال القتالية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة بريكس (BRICS) المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو، حيث شدد على أن إحلال السلام يتطلب التزاما جماعيا وجادا من جميع الأطراف.

وقال لولا دا سيلفا: "من الضروري أن تعمق جميع الأطراف المعنية بالصراع في أوكرانيا الحوار المباشر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم."

ويأتي هذا التصريح في سياق جهود برازيلية ودولية لدفع العملية السلمية إلى الأمام، في ظل تعثر المفاوضات واستمرار التوترات الميدانية بسبب استمرار الغرب بدعم نظام كييف بالسلاح والعتاد