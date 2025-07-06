أوكرانيا تسقط 117 مسيّرة روسية
أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاطها 117 طائرة مسيّرة روسية من أصل 157، خلال الليلة الماضية في هجوم جوي واسع على مناطق متفرقة من أوكرانيا.
وأفادت القيادة في بيان لها بأن عمليات التصدي للطائرات المسيرة جرت في مناطق الشمال والشرق والجنوب والوسط، لافتة إلى أن 19 طائرة مسيرة أخرى فقدت مسارها من على شاشات الرادار.
جدير بالذكر إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، يتبادل الطرفان تقارير متضاربة بشأن نتائج الهجمات والدفاعات الجوية، دون إمكانية التحقق من دقتها من مصادر مستقلة، نظرا لظروف الحرب المستمرة.
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