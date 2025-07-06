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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استمرار عملياته في جنوب سوريا، وذلك في إطار ما وصفه بتدمير مواقع عسكرية تابعة لـ "النظام السوري السابق"، وسط تصعيد واضح في وتيرة التوترات الإقليمية عند الحدود الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات اللواء 810، تحت إشراف الفرقة 210، تواصل تنفيذ عمليات موجهة بدقة داخل الأراضي السورية، مستهدفة مواقع وصفها بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ".

التعاون مع وحدة "يهلوم" لتدمير المواقع

وأوضح أدرعي، في منشور مصور عبر منصة "إكس"، أن قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810، بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة "يهلوم"، نفذت عملية نوعية تم خلالها تدمير عدد من المواقع العسكرية السورية، مضيفًا أن هذه المواقع كانت متمركزة على خط الجبهة الأمامي في قمة جبل الشيخ.

وأكد أدرعي أن تلك المواقع كانت تُشكل خطرًا فعليًا على القوات الإسرائيلية، معتبرًا أن العملية الأخيرة تأتي في إطار "الجهود الدفاعية لتأمين حدود إسرائيل الشمالية ومنع تمركز العدو قربها".

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مواقع جنوب سوريا ويكشف عن عمليات دقيقة لتدمير "مواقع عسكرية"

تقارير عن محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا

وفي سياق موازٍ، أفادت مصادر سورية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن هناك محادثات مباشرة تُجرى حاليًا بين سوريا وإسرائيل، تتركز حول ترتيبات أمنية محدودة في جنوب البلاد، إلى جانب بحث انسحاب محتمل للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتشير المعلومات إلى أن الجانب السوري يشترط انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها بعد انهيار النظام السابق، كما يرفض أي مقترحات لتوسيع المنطقة العازلة جنوب سوريا، في موقف يعكس توترًا حادًا حيال التحركات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

تصعيد ميداني يواكب تحولات سياسية

وتأتي هذه التطورات العسكرية بالتزامن مع مؤشرات عن تحولات سياسية وأمنية حساسة في المشهد السوري الإسرائيلي، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الحدود، بينما تتمسك دمشق بمطالبها المتعلقة بالسيادة والانفتاح على ترتيبات تضمن مصالحها الاستراتيجية.

يُذكر أن منطقة جبل الشيخ تُعد من أهم المناطق الاستراتيجية على الحدود السورية الإسرائيلية، وتمثل نقطة تمركز حيوية، ما يجعلها مسرحًا دائمًا للتوترات والعمليات العسكرية من الجانبين.