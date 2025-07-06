نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في خاركوف ودونيتسك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو في مقاطعة خاركوف المحاذية 175عسكريا، ودمرت له دبابة ومدرعة و11 مركبة ومستودع ذخيرة.

حررت قوات "الغرب" الروسية بلدة سوبوليفكا في مقاطعة خاركوف وعززت مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 230 قتيلا ودمرت له 6 مركبات و3 مدافع و5 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 115 قتيلا ودمرت له مركبة و5 مدافع ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.

تواصل قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا وكبدت العدو أكثر من 390 قتيلا ودمرت له مدرعة و7 مركبات و4 مدافع.

حررت قوات "الشرق" بلدة بودوبنويه في دونيتسك وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و5 مركبات ومدفعين.

تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 70 قتيلا، و3 مركبات ومدفعا و7 محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة ومستودع وقود.

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