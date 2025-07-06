العالم اليوم - فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع عسكرية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 05:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة عملياته في جنوب سوريا، بهدف تدمير مواقع عسكرية تابع للنظام السوري السابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات اللواء 810، تحت قيادة الفرقة 210، نشاطها الموجه بالدقة داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" أرفقه بفيديو يوثق العملية: "خلال إحدى النشاطات، قامت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع مقاتلي الوحدة الهندسية الخاصة "يهلوم"، بتدمير عدة مواقع تابعة للنظام المخلوع في سوريا".

وتابع: "لقد شكلت هذه المواقع تهديدا مباشرا على مواقع الجيش في منطقة جبل الشيخ، كونها تشكل خط مواقع أمامي للعدو في قمة جبل الشيخ".