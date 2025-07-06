ترامب يعرب عن «استيائه» بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

- وقع مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق

واشنطن ـ وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه «مستاء جدًّا» بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، قائلًا إن بوتين يريد فقط «مواصلة القتل». وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية «إنه وضع صعب جدًّا. قلت لكم إنني مستاء جدًّا بشأن مكالمتي مع الرئيس بوتين. يريد المضي حتى النهاية، مواصلة قتل الناس ببساطة، وهذا ليس جيدًا». ولمَّح ترامب إلى أنه قد يكون مستعدًّا في نهاية المطاف لتشديد العقوبات ضد روسيا، بعد أن امتنع عن ذلك طوال الأشهر الستة الماضية، بينما حاول إقناع بوتين بإنهاء الحرب. وقال «نتحدث كثيرًا عن العقوبات» مضيفًا «وهو يفهم أن ذلك قد يكون قادمًا». وأضاف ترامب أنه أجرى أيضًا «مكالمة استراتيجية جدًّا» مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط تصاعد المخاوف في كييف بشأن إمدادات المساعدات العسكرية الأميركية. وقال زيلينسكي في وقت سابق إن الرئيسين اتفقا على العمل على «تعزيز» الدفاعات الجوية لأوكرانيا، بعد أكبر هجوم روسي بالطائرات المسيَّرة والصواريخ منذ بدء الغزو. وأكد ترامب أنه ناقش أيضًا إرسال صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا في مكالمة منفصلة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة، علمًا أنه لم يوافق بعد على ذلك. وقال ترامب إن «ميرتس يشعر أنهم بحاجة إلى الحماية». من ناحية أخرى وقَّع الرئيس الأميركي على حزمة الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق ليصبح مشروع القانون قانونًا ساريًّا من يوم الجمعة بعد تأييد الجمهوريين بالإجماع لمشروع القانون تقريبًا في الكونجرس لأولوية الحزب المحلية وهو ما يمكن أن يعزز إرث ولايته الثانية. ووقَّع ترامب على التشريع الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج البيت الأبيض، وبجانبه أعضاء من الحزب الجمهوري وأعضاء من حكومته، ثم ضرب بالمطرقة التي أعطاها له رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والتي استخدمت خلال الموافقة النهائية على مشروع القانون يوم الخميس. وقال ترامب «أميركا تفوز، تفوز، تفوز كما لم يحدث من قبل»، مشيرًا إلى ضرب البرنامج النووي الإيراني الشهر الماضي، حيث قال إن الطلعة الجوية كانت تهدف إلى الوفاء بالعهد مؤكدًا «الوعود التي تم قطعها، هي وعود تم الوفاء بها، وقد أوفينا بها».