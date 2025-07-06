اعتقالات جديدة تطول ثلاثة رؤساء بلديات معارضين فـي تركيا

إسطنبول ـ ا.ف.ب: اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات معارضين في تركيا، على ما أفادت وسائل إعلام مشيرة إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالجريمة المنظمة، وذلك بعد توقيفات طالت بلديتي إزمير في مطلع الشهر واسطنبول قبل ثلاثة أشهر. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه تم توقيف رئيسي بلديتي أضنة (جنوب) زيدان كرالار، وآديامان (جنوب شرق) عبد الرحمن توتديري، فيما أشارت صحيفة «سوزجو» اليسارية إلى اعتقال رئيس بلدية أنطاليا (جنوب) أيضًا.

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