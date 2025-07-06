باكستان وأذربيجان توقعان اتفاقية شراكة تاريخية

شوشا (أذربيجان) ـ د.ب.أ: وقَّعت باكستان وأذربيجان اتفاقية شراكة تاريخية من شأنها تمهيد الطريق لاستثمار ملياري دولار أميركي في باكستان. وبحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقَّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف اتفاقية الجمعة، تقوم بموجبها أذربيجان بضخ استثمارات بقيمة إجمالية قدرها مليارا دولار في القطاع الاقتصادي الباكستاني، بحسب وكالة آسوشيتدبرس أوف باكستان. وتم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين عقب لقاء ودي بين شريف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خانكندي بأذربيجان. ورفعت الاتفاقية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين إلى مستوى تاريخي. ومن المتوقع أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الأخوية والشراكات التجارية بشكل أكبر. واتفق البلدان أيضًا على مواصلة الزيارات المتبادلة الرامية إلى تعزيز التعاون في قطاعات متعددة.

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