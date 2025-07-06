نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك يطلق "حزب أمريكا" ويخطط للسيطرة على مقاعد حاسمة في الكونجرس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "حزب أمريكا"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة مع خطته الطموحة للتركيز على عدد محدود من المقاعد داخل الكونجرس الأمريكي، بهدف إحداث تأثير مباشر في القوانين والقرارات المثيرة للجدل داخل المجلسين.

ماسك يعلن انطلاق الحزب عبر منصته X

وجاء إعلان ماسك عن تأسيس الحزب السياسي الجديد مساء السبت الموافق 5 يوليو 2025، عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "X"، حيث صرّح قائلًا: "اليوم يتشكل حزب أمريكا ليعيد إليكم حريتكم".

وأضاف في ذات المنشور: "بنسبة 2 إلى 1، أنتم تريدون حزبًا سياسيًا جديدًا، وستحصلون عليه! عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والفساد، فنحن نعيش فى نظام حزب واحد، وليس ديمقراطية".

خطة للتركيز على عدد محدود من المقاعد الحاسمة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الحزب الجديد الذي يتفاخر ماسك بتمويله قد يركز في البداية على عدد محدود من المقاعد في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، مستهدفًا أن يكون "الصوت الحاسم" في قضايا تشريعية كبرى، خاصة في ظل الهوامش الضيقة التي يتمتع بها الحزب الجمهوري والديمقراطي داخل الكونجرس.

وكشف ماسك في منشور سابق يوم الجمعة أنه يخطط للتركيز على "مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ، وما بين 8 إلى 10 مقاطعات في مجلس النواب"، معتبرًا أن هذا العدد المحدود سيكون كافيًا لفرض تأثير فعّال على صناعة القرار داخل الكونجرس الأمريكي.

استطلاع يؤكد رغبة الأمريكيين في حزب جديد

بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، نشر ماسك استطلاعًا للرأي على منصة X سأل فيه متابعيه عمّا إذا كان يجب المضي قدمًا في تأسيس "حزب أمريكا"، وقد أظهرت نتائج التصويت حتى صباح السبت أن أكثر من 65% من المشاركين يؤيدون الفكرة.

هذا الدعم الشعبي، وفق ما أشار إليه ماسك، يشير إلى "تعطش الأمريكيين لتغيير حقيقي" بعيدًا عن هيمنة الحزبين التقليديين – الجمهوري والديمقراطي – وخاصة فيما يتعلق بقضايا الإسراف الحكومي والفساد المالي.

خلافات ماسك مع ترامب حول قانون الإنفاق

وتأتي هذه التحركات في سياق توترات متصاعدة بين ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة بشأن قانون الإنفاق الجديد المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، حيث يتخذ ماسك موقفًا معارضًا حادًا ضد هذا التشريع، ما يعزز دوافعه لتأسيس كيان سياسي يكون له نفوذ داخل الكونجرس ويشكل ورقة ضغط في القضايا التشريعية الكبرى.

الحزب لا يحتاج لتسجيل فوري لدى اللجنة الفيدرالية

من جانبها، أوضحت صحيفة الجارديان أن الحزب السياسي الجديد الذي أطلقه ماسك لا يُلزم قانونيًا بالتسجيل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، إلا في حال تجاوز نفقاته أو تبرعاته الحدود المالية القانونية المرتبطة بالانتخابات الفيدرالية.

وهو ما يمنح "حزب أمريكا" مرونة في بداية مشواره السياسي حتى يحدد اتجاهه واستراتيجيته المستقبلية.