العالم اليوم - واقعة تهز أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد

انتم الان تتابعون خبر واقعة تهز أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 01:20 مساءً - أصيبت امرأة خمسينية بجروح خطيرة في ذراعها إثر تعرضها لهجوم من أسد داخل حديقة حيوانات "دارلينغ داونز" في ولاية كوينزلاند الأسترالية، صباح الأحد.

وقالت مصادر أسترالية إن المرأة فقدت ذراعها جراء الحادث المروع.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، أفادت السلطات بأن المرأة كانت تراقب حراس الحديقة أثناء عملهم في منطقة الحيوانات المفترسة، التي تضم أسودا ونمورا وفهودا، عندما وقع الهجوم بشكل مفاجئ من قبل أحد الأسود.

ونُقلت المصابة على متن مروحية إنقاذ إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا، حيث خضعت لجراحة أسفرت عن قطع يدها، كما أن حالتها مستقرة الآن.

وأوضحت إدارة الحديقة، في بيان عبر فيسبوك، أن المرأة المصابة ليست من أفراد العائلة المالكة للحديقة ولا من العاملين فيها، لكنها كانت معتادة على زيارة هذه المنطقة منذ 20 عاما وكانت على دراية بإجراءات السلامة.

وأضافت: "لسبب غير مفهوم، انقض أحد الأسود عليها وقاع بعض ذراعها، وألحق بها أضرارا جسيمة، دون أن يخرج الأسد من القفص أو يشكل خطرا على رواد الحديقة".

وأكدت الحديقة أن الأسد المسؤول عن الهجوم لن يُعاقب أو يُقتل، مشددة على تعاونها مع الشرطة وهيئة الصحة والسلامة المهنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأُغلِقت الحديقة ليوم كامل إثر الحادث على أن تُعاد فتح أبوابها صباح الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن حديقة دارلينغ داونز تضم أنواعا نادرة من الأسود والنمور والفهود وتحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسها.