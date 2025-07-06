نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن قصف 130 هدفًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وسط استمرار المجازر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ غارات مكثفة استهدفت 130 هدفًا داخل قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل صباح اليوم الأحد، 6 يوليو 2025.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة التي تستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد القطاع المحاصر، وسط إدانات وتحذيرات دولية من كوارث إنسانية واسعة النطاق.

إسرائيل تواصل سياسة الإبادة الجماعية في غزة رغم أوامر محكمة العدل الدولية

ورغم النداءات الدولية المتكررة وصدور أوامر واضحة من محكمة العدل الدولية تطالب بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، تواصل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذ سياسة إبادة ممنهجة، تشمل:

القصف الجوي والمدفعي المكثف على المناطق السكنية.

التجويع الممنهج ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

التدمير الواسع للبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.

التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.

أكثر من 188 ألف شهيد وجريح ومجازر مستمرة بحق المدنيين

وأسفرت هذه الحرب، التي تدخل عامها الثاني، عن أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد عن 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت أنقاض المباني المدمرة أو في مناطق يصعب الوصول إليها.

كما تسببت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في مجاعة حادة، راح ضحيتها العديد من الأطفال، في ظل انهيار كامل للنظام الصحي والإنساني في غزة، وعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية.

التهجير الجماعي ومأساة النازحين تتفاقم

تشير التقارير الإنسانية إلى أن مئات الآلاف من سكان القطاع أُجبروا على النزوح من منازلهم هربًا من القصف والدمار، مما خلق أزمة نزوح غير مسبوقة، في ظل أوضاع معيشية كارثية وندرة في المياه والغذاء والمأوى الآمن.