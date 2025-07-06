العالم اليوم - بالفيديو.. تمريرة حاسمة من ميسي لمهاجم الخصم تضعه في مأزق

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تمريرة حاسمة من ميسي لمهاجم الخصم تضعه في مأزق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 08:24 صباحاً - في لقطة لم تعتد عليها جماهير ليونيل ميسي، ارتكب النجم الأرجنتيني خطأ فادحا، وقام بصناعة هدف للفريق الخصم، خلال مباراة بالدوري الأميركي لكرة القدم.

وفجر الأحد، قدم ليونيل ميسي تمريرة على "طبق من ذهب"، عن طريق الخطأ، لمهاجم فريق مونتريال إمباكت الكندي، برينس أوسو، وضعته أمام حارس المرمى، ليضعها في الشباك بسهولة.

ولكن ميسي عاد "لينتقم" من فريق مونتريال، فقام بصناعة هدف التعادل لفريقه إنتر ميامي، قبل أن يسجل هدفين رائعين، ليقود ميامي لانتصار بنتيجة 4-1.

وانتشرت لقطة "صناعة ميسي للخصم" على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت جماهير كرة القدم مازحة أن ميسي صنع الكثير من الأهداف للاعبين عبر مسيرته، فقرر أن يقوم بصناعة هدف للاعبي الخصم الآن.

ويمتلك ميسي في سجله 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة بالدوري الأميركي، من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري.