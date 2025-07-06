العالم اليوم - نوير يشن هجوما حادا على دوناروما بسبب موسيالا

انتم الان تتابعون خبر نوير يشن هجوما حادا على دوناروما بسبب موسيالا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 04:24 صباحاً - شن حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير هجوما حادا على نظيره في باريس سان جرمان الفرنسي جانلويجي دوناروما، بعدما تسبب الأخير في إصابة جمال موسيالا لاعب الفريق البافاري خلال لقاء الفريقين بكأس العالم للأندية.

واتهم نوير دوناروما بـ"التدخل المتهور"، عندما قال للصحفيين عقب اللقاء: "كان موقفا لا يتعين عليك بالضرورة أن تدخل بهذه الطريقة".

وتابع: "هذا تهور، فأنت ببساطة تتقبل بذلك إصابة خصم أو زميل لك في الفريق".

وتساءل نوير أيضا عما إذا كان دوناروما تأثر حقا بما جرى لموسيالا، مضيفا: "ذهبت إليه وقلت له: ألا تريد الذهاب إلى هناك؟ جمال يرقد هناك، ومن المرجح أن يبقى في المستشفى، فهو يعاني إصابة خطيرة. من باب الاحترام أن تذهب إلى هناك وتتمنى له الشفاء العاجل وتقدم اعتذارا بسيطا".

لكن حارس مرمى منتخب ألمانيا أكد في الوقت ذاته أنه لا يعتقد أن دوناروما تسبب في الإصابة عمدا.

وربما يخضع موسيالا نجم بايرن ميونيخ لعملية جراحية في الولايات المتحدة، للاشتباه بإصابته بكسر في الساق، حيث من المتوقع ألا يعود مع بعثة الفريق إلى ألمانيا، الأحد، بعد توديع كأس العالم للأندية.

وصرح عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية ماكس إيبرل، أن أطباء الفريق مازالوا يخططون للخطوات التالية بعد إصابة موسيالا في ساقه اليسرى بنهاية الشوط الأول من مباراة دور الثمانية، التي خسرها بايرن بهدفين نظيفين أمام باريس سان جرمان.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام دوناروما وويليان باتشو مدافع الفريق الفرنسي.

ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا.

وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ بعد المباراة: "يبدو أنها إصابة في الكاحل أو أي نوع خر من الإصابات، ليس لدي تشخيص دقيق للإصابة".

ووجه دوناروما لاحقا رسالة لموسيالا عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، حيث قال: "أدعو لك بالشفاء العاجل".

كما أعرب المدير الفني لباريس سان جرمان لويس إنريكي، عن أمله في أن يتعافى موسيالا بشكل جيد.

وجاءت الإصابة في أول مشاركة لموسيالا أساسيا، منذ تعرضه لإصابة عضلية قبل 3 أشهر.

كان موسيالا قد غاب عن بقية مباريات بايرن بالدوري الألماني خلال الموسم المنصرم، وعن دوري الأمم الأوروبية مع منتخب ألمانيا، قبل أن يعود للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ظهر بديلا في المباريات السابقة.