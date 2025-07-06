العالم اليوم - "كلمات قاسية" من مدرب تشلسي للاعبيه.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر "كلمات قاسية" من مدرب تشلسي للاعبيه.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 03:24 صباحاً - أكد المدير الفني لتشلسي الإنجليزي إنزو ماريسكا، أن بإمكان أي لاعب غير سعيد في صفوف فريقه الرحيل.

ويشهد تشلسي صيفا حافلا بالصفقات الجديدة، حيث ضم كلا من ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وداريو إيسوغو، ومامادو سار، وانضم إليهم الآن جيمي جيتنز، مع وصول إستيفاو ويليان قبل بداية الموسم الجديد.

ويعتبر رحيم ستيرلينغ، وجواو فيلكس، وأكسل ديساسي، وبن تشيلويل، الذين لم يشاركوا مع تشلسي ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، من بين اللاعبين الذين ربما يرحلون عن الفريق.

كما ثارت تكهنات حول مستقبل نوني مادويكي، وكريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون، الذين يشاركون مع النادي اللندني حاليا بالبطولة.

وقال ماريسكا: "رسالتي للاعبين وللنادي هي أنني أريد فقط تواجد اللاعبين السعداء معنا. أما غير الراضين فهم أحرار في الرحيل".

وأصبح يتعين على تشلسي الآن بيع لاعبيه لموازنة حساباته، بعد أن عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، بسبب انتهاكه اللوائح المالية.

وتم تغريم تشلسي 31 مليون يورو، ولن يتم السماح له بتسجيل اللاعبين الجدد في دوري أبطال أوروبا إلا إذا أنهى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بـ"رصيد إيجابي".

ولم يعلق ماريسكا على الأمر، عندما سئل بعد فوز فريقه 2-1 على بالميراس البرازيلي في دور الثمانية بمونديال الأندية.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "أعاني بالفعل من أجل أداء عملي. بصراحة هناك أشياء لا أوليها اهتماما".

وأضاف ماريسكا: "أُركز فقط على كيفية العمل يوميا مع اللاعبين، كيف يمكنني تطوير مستواهم ومستوى الفريق وأن نسعى للفوز قدر الإمكان".

كان ماريسكا أكثر سعادة بمناقشة أداء بيدرو، الذي شارك لأول مرة بعد انتقاله من برايتون الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، كبديل في الشوط الثاني من عمر المباراة أمام بالميراس.

وشارك بيدرو في المباراة بعد هدف التعادل الرائع الذي سجله إستيفاو، الذي تألق في آخر مباراة له مع بالميراس قبل انتقاله إلى لندن.

ولعب بيدرو دورا بارزا في رد فعل تشلسي الذي حسم اللقاء لمصلحته في النهاية بهدف عكسي متأخر.

وصرح ماريسكا: "حتى لو كان بيدرو في إجازة فهو يبدو في كامل لياقته البدنية. منحناه بعض الدقائق. سبب وجوده هنا هو إعجابنا به، ونحن على يقين من أنه سيساعدنا".

ويسعى تشلسي لمواصلة مسيرته في المسابقة والتأهل للمباراة النهائية، حيث يواجه فلوميننسي البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة، على أن يصعد الفائز منها للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من لقاء قبل النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.