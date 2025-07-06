العالم اليوم - مونديال الأندية.. ريال مدريد يكمل المربع الذهبي

انتم الان تتابعون خبر مونديال الأندية.. ريال مدريد يكمل المربع الذهبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 صباحاً - فاز ريال مدريد الإسباني 3-2 على بوروسيا دورتموند الألماني، السبت، ليكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وافتتح غونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد التسجيل بعد 9 دقائق من بداية المباراة، بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة مستغلا عرضية لعبها أردا غولر من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

وبهذا أحرز اللاعب البالغ عمره 21 عاما هدفه الرابع في البطولة.

وبعد 10 دقائق، نجح فيران غارسيا في مضاعفة تقدم فريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية منخفضة.

وفي الدقيقة 62، كاد أوريلين تشواميني أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من العارضة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلص ماكسيميليان باير لاعب دورتموند الفارق، قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثالث.

لكن الفريق الألماني لم يستسلم وسجل سيرو غيراسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع الذي جاء مثيرا، لكنه لم يتمكن من اتمام عودته في المباراة.

وبهذا يضرب الفريق الإسباني موعدا مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي فاز بتسعة لاعبين 2-صفر على بايرن ميونيخ الألماني.

وتجمع مباراة قبل النهائي الأخرى تشلسي الإنجليزي وفلوميننسي البرازيلي.

وكان تشلسي قد تغلب 2-1 على بالميراس البرازيلي في دور الثمانية، بينما وصل فلوميننسي إلى المربع الذهبي على حساب الهلال السعودي.