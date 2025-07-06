العالم اليوم - ارتفاع عدد قتلى السيول في تكساس إلى 32

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد قتلى السيول في تكساس إلى 32 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 صباحاً - ارتفع عدد الوفيات من جراء السيول وسط ولاية تكساس الأميركية إلى 32، حسبما قال لاري ليثا قائد شرطة مقاطعة كير، السبت.

وأضاف المسؤول الأمني في مؤتمر صحفي: "انتشلنا بعض الجثث الأخرى. هناك 32 حالة وفاة، 18 منهم بالغون و14 من الأطفال".

ومشّط رجال الإنقاذ في تكساس، السبت، ضفاف الأنهار التي غمرتها المياه والمكتظة بالأشجار المتشابكة، وقلبوا الصخور بحثا عن أكثر من 20 طفلة من مخيم للفتيات والعديد من المفقودين الآخرين.

وارتفعت المياه المدمرة سريعة الحركة 8 أمتار في 45 دقيقة فقط قبل فجر الجمعة، جارفة المنازل والمركبات.

ولم ينته الخطر، حيث استمرت الأمطار الغزيرة في ضرب المجتمعات خارج سان أنطونيو، السبت، واستمر سريان مفعول التحذيرات ومراقبة الفيضانات المفاجئة.