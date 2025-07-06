العالم اليوم - ظهور نادر لعادل إمام بعد غياب طويل

انتم الان تتابعون خبر ظهور نادر لعادل إمام بعد غياب طويل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 12:26 صباحاً - نشر رامي ومحمد، ابنا الفنان المصري عادل إمام، صورة للنجم الملقب بـ"الزعيم"، خلال احتفاله بزواج حفيده الذي يحمل اسمه.

ونشرت الصورة السبت، بعد يوم من زفاف عادل إمام الحفيد، في ظهور نادر للفنان المحبوب الذي يتجنب الأضواء منذ سنوات.

وظهر في الصورة الفنان عادل إمام يتوسط العروسين، مع عدد من أفراد عائلتيهما.

ولاقت الصورة، التي توثق لحظة عائلية مميزة، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها ونقلها آلاف المرات.

وأقيم الزفاف الجمعة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في مصر.

وتأتي صورة عادل إمام صاحب الشعبية الجارفة في مصر والعالم العربي، بعد أسابيع من عيد ميلاده الخامس والثمانين، يوم 17 مايو الماضي، الذي اقتصر على عدد محدود من أفراد العائلة.

يذكر أن آخر عمل فني لعادل إمام، مسلسل "فلانتينو"، عرض عام 2020، ومن بعدها قرر "الزعيم" الابتعاد عن الأضواء.