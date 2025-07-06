نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يحذر من الشائعات.. ضرورة توخي الدقة بنقل الأخبار وخاصة المتعلقة بالحدود مع سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الجيش اللبناني على أهمية توخي الدقة خلال نشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية والوضع الأمني خاصة في المناطق الحدودية محذرا من تأثير تداول المعلومات غير الدقيقة على استقرار البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش، اليوم السبت: "إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025 والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود اللبنانية السورية، تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة توخي الدقة من قبل وسائل الإعلام لدى نشر أخبار تتعلق بالجيش والوضع الأمني، لا سيما في المناطق الحدودية، لما تتركه الشائعات والأخبار غير الدقيقة من توتر داخلي وانعكاسات سلبية على الاستقرار".

ودعت قيادة الجيش اللبناني في بيانها إلى "العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".

واختتمت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانها بالتأكيد على أن "القيادة مستمرة في التواصل مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الاعتيادية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي مساس بالأمن".