نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعلق على مكالمته الأخيرة مع ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مكالمته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها كانت "الأفضل خلال كل هذه الفترة".

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرت في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت: "ربما كانت هذه أفضل مكالمة خلال كل هذه الفترة، ومثمرة إلى أكبر قدر ممكن".

وتابع: "بحثنا موضوع الدفاع الجوي وأنا ممتن على استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم المساعدة"، مضيفا أن "أنظمة "باتروت" بالذات تعتبر العنصر الأساسي للحماية من الصواريخ البالستية".

وأضاف: "وبحثنا أيضا بعض المسائل المهمة الأخرى، التي سيعمل على تفاصيلها فريقانا خلال اللقاءات التي ستعقد في أقرب وقت".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا اتفقت مع الجانب الأمريكي على "زيادة ملموسة للعمل المشترك" في مجال صناعة الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن "ذلك سيتيح لأوكرانيا مئات الآلاف من المسيرات هذا العام بشروط خاصة ومزيدا من المسيرات في العام المقبل، بما في ذلك الطائرات المسيرة الاعتراضية، ما يعتبر أولوية واضحة بالنسبة لنا".

يذكر أن الاتصال بين زيلينسكي وترامب جرى يوم الجمعة 4 يوليو، وأعلن زيلينسكي في أعقابه أنه بحث مع الرئيس الأمريكي توريدات الصواريخ للدفاع الجوي.