العالم اليوم - فيديو.. خامنئي في أول ظهور منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. خامنئي في أول ظهور منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 11:21 مساءً - أظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، المرشد الإيراني علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب مع إسرائيل في 13 يونيو وقتل فيها عدد من كبار القادة والعلماء النوويين.

وظهر خامنئي الذي كان قد اختفى عن الأنظار منذ بدء تبادل الضربات الجوية بين طهران وتل أبيب في تجمع مغلق خلال مناسبة دينية.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما كان قد أشار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوقات مختلفة خلال تبادل الضربات الجوية إلى أن حياة خامنئي ربما تكون في خطر لأن تغيير النظام ربما يكون إحدى نتائج هذه الحرب. غير أن الحرب انتهت بوقف لإطلاق النار يوم الثلاثاء.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل كانت ستغتال خامنئي لو تسنى لها ذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، قال كاتس: "وفقا لتقديري، لو كان خامنئي في مرمى نيراننا لكنا قتلناه".

وأضاف "لكن خامنئي أدرك ذلك، ونزل تحت الأرض إلى أعماق كبيرة جدا وقطع الاتصالات مع القادة الذين حلوا محل من جرى اغتيالهم؛ لذا لم يكن الأمر قابلا للتنفيذ في النهاية".