العالم اليوم - غياب رونالدو عن جنازة جوتا يثير حيرة الجماهير

انتم الان تتابعون خبر غياب رونالدو عن جنازة جوتا يثير حيرة الجماهير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 03:28 مساءً - غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن جنازة زميله في المنتخب ديوغو جوتا، التي أُقيمت صباح السبت في بلدة غوندومار بالقرب من بورتو شمالي البرتغال، حيث وُري جوتا الثرى إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، بعد مصرعهما معا في حادث سير مأساوي بإسبانيا.

وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من لاعبي ليفربول ونجوم منتخب البرتغال، إلى جانب بعض زملائه السابقين في وولفرهامبتون، الذين حرصوا على السفر إلى البرتغال لتقديم العزاء والمشاركة في وداع زميلهم الراحل.

وحمل قائد ليفربول فيرجيل فان دايك وزميله آندي روبرتسون أكاليل من الورود الحمراء إلى داخل الكنيسة، بينما حضر عدد من نجوم منتخب البرتغال، بينهم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو نيفيز، مراسم التشييع داخل "كنيسة القيامة" في غوندومار.

وكان نيفيز، الذي زامل جوتا في وولفرهامبتون ومع المنتخب البرتغالي، من بين المشيعين الذين حملوا النعش إلى داخل الكنيسة، بعدما سافر مباشرة من الولايات المتحدة عقب مشاركته مع نادي الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

في المقابل، غاب رونالدو قائد منتخب البرتغال عن الجنازة، إذ ذكرت صحيفة "ميرور فوتبول" البريطانية أن النجم المخضرم فضّل عدم الحضور إلى البلدة الصغيرة حتى لا يخطف الأضواء من وداع زميله، مفضلا التزام الهدوء وقضاء الوقت مع عائلته.

ورغم غيابه، حرص رونالدو على نعي جوتا برسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار الخبر الحزين، كتب فيها: "الأمر لا يُصدّق. كنا معاً للتو في المنتخب، وكنتَ قد تزوجت للتو. إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أبعث بتعازيّ القلبية وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعا".

وبالرغم من تلك الرسالة، انتقد العديد من مشجعي كرة القدم، عدم حضور رونالدو، الذي كان يجب أن يكون "أول الحاضرين"، كونه قائد المنتخب البرتغالي الوطني.

وانقسم المتابعين، بين الذين اعتبروا غياب رونالدو تصرفا "أنانيا"، وبين الذين اعتبروا غيابه لفتة احترام لعائلة جوتا، التي طالبت بالخصوصية، والابتعاد عن الصخب الإعلامي.