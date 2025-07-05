العالم اليوم - بث مباشر.. جنازة ديوغو جوتا في البرتغال

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر.. جنازة ديوغو جوتا في البرتغال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 02:17 مساءً - أقيمت في بلدة غوندومار في البرتغال، مراسم تشييع نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنجليزي، ديوغو جوتا، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم.

وتجمع لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي في بلدة غوندومار البرتغالية الصغيرة، ظهر السبت، لحضور جنازة زميلهم المهاجم ديوغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه الأصغر في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، أول أمس، الخميس.

وحضر عدد كبير من نجوم المنتخب البرتغالي أيضا للجنازة، وعلى رأسهم برونو فيرنانديز وروبن نيفيز وجواو كانسيلو.

وأثار خبر وفاة جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، صدمة كبيرة في عالم كرة القدم وخارجه، حيث تدفقت رسائل التعازي من قادة دول ونجوم اللعبة حول العالم.

وبحسب الشرطة الإسبانية، كان جوتا وشقيقه في طريقهما إلى ميناء لعبور البحر نحو بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران بعد منتصف الليل. ورجحت الشرطة أن يكون انفجار أحد الإطارات هو السبب وراء الحادث المأساوي.