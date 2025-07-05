العالم اليوم - بالفيديو.. استعراض مسلح وسط بيروت بثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. استعراض مسلح وسط بيروت بثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 01:21 مساءً - أثار فيديو يظهر استعراضا مسلحا خلال مسيرة عاشورائية في منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، موجة واسعة من الجدل والاستنكار على المستوى السياسي والشعبي.

وظهرت خلال الاستعراض الذي نظمته عناصر من حزب الله، مجموعات مقنعة ومدججة بالأسلحة الرشاشة في شوارع منطقة الحمراء ومحيطها.

وقد أعاد هذا الاستعراض إلى الأذهان صورا من الحرب الأهلية والفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

وتعليا على ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مثل تلك الاستعراضات مرفوضة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وقال سلام في منشور على منصة "إكس": "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان".

وأضاف "اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذا للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق".

وتتزايد الضغوط الداخلية على حزب الله في لبنان لحثه على تسليم سلاحه للجيش اللبناني، حيث يطالب عدد من حلفاء الحزب بضرورة قيامه بهذه الخطوة، معتبرين أن حل مشكلة لبنان يكمن في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين لبنانيين يعكفون حاليا على صياغة رد على خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأميركي توماس باراك، بشأن نزع سلاح حزب الله، والتي تتضمن تسليم الحزب لسلاحه على مراحل عدة.