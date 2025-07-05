نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عناتا وضاحية السلام شمال القدس ويخرب منازل المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحمت اليوم السبت بلدتي عناتا وضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، ونفذت عمليات تفتيش عنيفة وتخريب ممنهج في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال حي ضاحية السلام، ودهمت منزل المواطن طه موسى سلامة، وقامت بتفتيشه بشكل دقيق، مخلفةً دمارًا واسعًا في محتوياته، دون تقديم أي مبررات قانونية.

كما شهد حي البحيرة في بلدة عناتا اقتحامًا آخر، حيث استهدفت قوات الاحتلال منزل المواطن صهيب هاني أبو هنية، وقامت بتحطيم كافة محتوياته، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام والمسيلة للدموع نحو منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الذعر والاختناق بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

الاحتلال يستخدم هواتف المواطنين لبث الفتنة

في تصعيد خطير، ذكرت المصادر المحلية أن ضابطًا من جهاز المخابرات الإسرائيلي استولى على هواتف عدد من الشبان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام، واستخدمها لإرسال رسائل مباشرة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بسكان عناتا، بهدف نشر الفوضى وبث الفتنة بين الأهالي، واستجواب السكان بطريقة غير قانونية.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الماضية، وسط صمت دولي متزايد، وتزايد دعوات المنظمات الحقوقية لوقف الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.