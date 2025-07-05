نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيضانات تكساس تتسبب في فقدان 23 طفلة بمعسكر صيفي.. وعائلاتهن تنشر صورهن وتناشد بالدعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش ولاية تكساس الأمريكية حالة من القلق والحزن بعد فقدان 23 فتاة صغيرة من أصل 25 كنّ في معسكر صيفي مسيحي في منطقة هانت، الواقعة جنوب وسط الولاية، إثر فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة، الجمعة، وأسفرت عن مصرع 24 شخصًا على الأقل حتى الآن، وفقًا لبيانات رسمية.

عائلات مذعورة وصور تنتشر على مواقع التواصل

مع تصاعد الأزمة، نشر أولياء أمور الفتيات المفقودات صورًا لبناتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بنداءات مؤثرة تطالب بالكشف مصيرهن، خاصة بعد أن جرفت مياه الفيضان الكبائن التي كن يقمن بها في معسكر "ميستك" المقام على ضفاف نهر جوادالوبى.

وقال لارى ليثا، قائد شرطة مقاطعة كير، إن العاصفة المفاجئة تسببت في هطول أكثر من 30 سم من الأمطار خلال ساعات الليل، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل كارثي، وغمر المخيمات والمنازل المحيطة بالنهر.

نائب الحاكم يطالب بالصلاة.. والبحث جارٍ عن ناجين

في ظل تصاعد الأزمة، دعا دان باتريك، نائب حاكم تكساس، السكان إلى الصلاة من أجل إنقاذ الفتيات، في حين أكدت السلطات أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، حيث تم إنقاذ 237 شخصًا حتى الآن، ولا تزال فرق الطوارئ تعمل على تمشيط المنطقة باستخدام القوارب والمروحيات للعثور على المفقودين.

شهادات ناجين صغار من "تلة كبار السن"

إلينور ليستر، فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كانت من بين الناجيات، روت في تصريحات مؤثرة أنها كانت نائمة حين استيقظت على صوت الرعد وضربات المياه على نوافذ الكبائن، مضيفة أنها كانت تقيم في منطقة مرتفعة تُعرف باسم "تلة كبار السن"، ما ساعد على إنقاذها بواسطة مروحية.

وأضافت أن الكبائن الواقعة بالقرب من ضفاف النهر، والتي تقيم فيها الفتيات الأصغر سنًا، كانت أول ما غمرته المياه، مشيرة إلى أن التحاق الفتيات بالمخيم يبدأ من سن الثامنة.

مكالمات مفجعة ورسائل من المخيم

ذكرت تقارير إعلامية أن عشرات الأسر تلقّت مكالمات هاتفية مفجعة من مسؤولين عن السلامة العامة، تفيد بعدم تمكنهم من تحديد مكان بناتهم بعد.

كما أكد مخيم ميستك، في رسالة بريد إلكتروني وجهها لأولياء أمور نحو 750 فتاة مشاركة، أن من لم يتم التواصل معه مباشرة، فإن ابنته تعتبر في عداد المفقودين حتى إشعار آخر.

كارثة تضرب منطقة تاريخية للمخيمات

المنطقة المتضررة، والمعروفة باسم هيل كانترى، تُعد من أبرز وجهات التخييم الصيفي في تكساس، وتضم مخيمات عمرها أكثر من قرن، تجتذب الآلاف من الأطفال سنويًا، ومع ذلك، تُعد عرضة للفيضانات بسبب طبيعتها الجغرافية القريبة من مجرى النهر.