نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير دبابات "ميركافا" وقتل جنود إسرائيليين فى خانيونس.. والاحتلال يعترف بخسائره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية ضد تجمع لقوات وآليات الجيش الإسرائيلي، قرب مديرية التربية والتعليم بمنطقة المحطة وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدة وقوع خسائر مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

وذكرت الكتائب في بيان صحفي، السبت، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" بعبوات "شواظ" الناسفة، عبر عملية فدائية مباشرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين أفراد طاقمهما.

كما أعلنت الكتائب استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، مشيرة إلى أنه فور وصول قوة إنقاذ إسرائيلية للمكان، تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى إعاقة عملية الإخلاء، واستمرار هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في المنطقة لساعات.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة جنود في خانيونس

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل الرقيب أساف زامير، مقاتل في كتيبة المدرعات 53 التابعة لتشكيل "باراك" (188)، والتابعة للجيش النظامي الإسرائيلي، مشيرًا إلى مقتله خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وأكد بيان رسمي للجيش إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة خلال نفس العملية، وقد تم إخلاؤهما جوًا لتلقي العلاج في المستشفى، مع إخطار ذويهم.

كما أعلن الاحتلال، تحت بند "مسموح بالنشر"، عن مقتل الرقيب يائير إلياهو، مهندس قتالي في اللواء الشمالي، خلال معارك في شمال قطاع غزة يوم الجمعة.

خسائر متزايدة منذ استئناف المعارك

وبحسب الإحصاءات الرسمية لجيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ استئناف العملية العسكرية في غزة في مارس 2025 إلى 30 جنديًا، بينهم 21 سقطوا بفعل عبوات ناسفة. ومنذ بدء المناورة البرية الإسرائيلية في القطاع، قُتل ما مجموعه 438 جنديًا إسرائيليًا، وفق بيانات رسمية.

الأونروا: الأوضاع الإنسانية في غزة "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية"

وفي سياق موازٍ، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة يواصل الانحدار إلى مستويات كارثية.

وقال أبو حسنة، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، إن عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة تجاوز 10% من سكان القطاع، أي ما يعادل أكثر من مليون شهيد وجريح، مضيفًا أن هذه الأرقام غير مسبوقة "في أي صراع عالمي منذ الحرب العالمية الثانية".