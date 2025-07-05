نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوقع قانون "الكبير والجميل" لخفض الضرائب والإنفاق بقيمة 3.4 تريليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تُعد من أكبر الإنجازات الاقتصادية في فترته الرئاسية الجديدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على مشروع قانون شامل يهدف إلى خفض الضرائب والإنفاق العام بقيمة 3.4 تريليون دولار، وأطلق عليه رسميًا اسم "الكبير والجميل".

تصويت حاسم وانتصار جمهوري

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتًا مقابل 214، ليُحال مباشرة إلى ترامب الذي وقع عليه خلال احتفال رسمي في البيت الأبيض تزامنًا مع عيد الاستقلال الأمريكي.

وشكر ترامب خلال كلمته رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون على دعمهما القوي للمشروع، معتبرًا أن "العديد من فئات الشعب الأميركي المختلفة يُعتنى بها كما لم يحدث من قبل".

أبرز ملامح القانون "الكبير والجميل"

أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة، يشمل إعفاءات دائمة.

خفض كبير في الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمار في أمن الحدود.

تمويل الحملة ضد الهجرة غير الشرعية.

إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الرئاسية 2024.

تمديد دائم لتخفيضات 2017 الضريبية التي أقرها ترامب سابقًا.

الجدل داخل الحزب الجمهوري

رغم تمرير القانون، لم يكن التصويت خاليًا من المعارضة داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث صوّت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك ضد المشروع إلى جانب الديمقراطيين. وقال ماسي للصحفيين: "المشروع لم يكن جميلًا بما يكفي لأصوت لصالحه".

إشادة من وزارة الخزانة: "عصر ذهبي للاقتصاد الأمريكي"

سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، وصف مشروع القانون بأنه "أكبر انتصار تشريعي للعمال والعائلات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمنع أكبر زيادة ضريبية كانت مقررة، ويُمهّد الطريق لما سماه "عصرًا ذهبيًا للاقتصاد الأمريكي".

وأضاف بيسنت في منشور على منصة "إكس": "تم تمرير قانون سيُطلق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأمريكي عبر تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو."

ترامب: "أمريكا تفوز.. كما لم يحدث من قبل"

خلال التوقيع الرسمي للقانون، احتفل ترامب بما وصفه بـ "الانتصار التاريخي"، وقال أمام أنصاره في البيت الأبيض: "أمريكا تفوز، وتفوز، وتفوز كما لم يحدث من قبل".

كما أشار إلى نجاح الضربة العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن العرض الجوي في الاحتفال جاء تكريمًا لهذا الإنجاز.