نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 شهيدًا في قصف إسرائيلي متزامن على غزة فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصفت مدفعية جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، متسببة في استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخرين.

تبع ذلك قصفٌ مكثّف استهدف مدرسة الشافعي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، تزامنًا مع قيام القوات الإسرائيلية بنسف عدد من المباني السكنية شرق غزة في مشهدٍ يفاقم معاناة السكان.

غارات جوية تدمّر منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع

شنّت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارةً على منزلٍ في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

وفي مخيم المغازي المجاور، استهدف قصفٌ جوي منزلًا آخر، مما أدى إلى وصول شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى إضافة إلى عدة إصابات، لترتفع الحصيلة في قلب القطاع المحاصر.

مجزرة في خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس

ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة جديدة بعدما استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث استشهد سبعة مواطنين وأصيب أكثر من عشرة.

يأتي هذا الهجوم الدموي في وقتٍ يواصل فيه آلاف النازحين البحث عن مأوى آمن، رغم محدودية الخدمات الطبية والإغاثية.

قصف إضافي يودي بحياة أب ونجله غرب خان يونس

واصلت القوات الإسرائيلية قصفها العنيف غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن ونجله الوحيد، ليُضافا إلى قائمة الشهداء التي تتّسع مع كل ساعة قصف.

تصاعد الحصيلة الإنسانية منذ السابع من أكتوبر 2023

تواصل إسرائيل، باعتبارها قوةً قائمة بالاحتلال، تنفيذ عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير ممنهجة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 192 ألف شهيد وجريح عظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال حتى اللحظة.

إجمالي الضحايا فجر السبت

حسب المصادر الطبية، بلغ عدد الشهداء اليوم 19 فلسطينيًا توزّعوا على المناطق التالية:

حي الزيتون (مدفعية ومدرسة الشافعي): 6 شهداء

مخيم البريج: 2 شهيد

مخيم المغازي: 2 شهيد

منطقة المواصي غرب خان يونس: 7 شهداء

غزة الغربية – خان يونس: أب ونجله (2 شهيد)