نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأبطال.. عضوية نخبوية وامتيازات عالمية للفائزين بكأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مبادرة رائدة تعكس رؤية طويلة الأمد لدعم نجوم الرياضات الإلكترونية، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق برنامج عضوية جديد تحت اسم "نادي الأبطال"، يُمنح حصريًا للفائزين ببطولات البطولة العالمية التي تُقام في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم اللاعبين بعد الفوز، من خلال فتح أبواب التواصل مع نخبة المؤثرين في الصناعة، وتمكينهم من تعزيز حضورهم عالميًا خارج نطاق المنافسات الرسمية.

امتيازات فاخرة للنخبة من اللاعبين

يحصل كل لاعب يُتوّج في إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية على عضوية مجانية في "نادي الأبطال" لمدة عام، تبدأ من لحظة التتويج، وتشمل:

- بطاقة عضوية شخصية.

- خدمات مساعد شخصي (كونسيرج).

- منصة رقمية خاصة لتبادل الخبرات والفرص.

- مزايا ضيافة وسفر مقدّمة من شركاء البطولة.

كما يحصل الأعضاء على فرص استثنائية لحضور فعاليات رياضية وترفيهية عالمية مثل:

- نهائي دوري أبطال أوروبا

- سباق Formula 1

- نهائي Super Bowl

- تجارب مبكرة لألعاب إلكترونية قبل إطلاقها

ومن جانبه، علّق فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، قائلًا: "نادي الأبطال يُجسّد التزامنا ببناء مستقبل مستدام للرياضات الإلكترونية، تمامًا كما يجسّد مجموع الجوائز القياسي البالغ 70 مليون دولار التميز داخل المنافسات، فإن هذا البرنامج يدعم مسيرة اللاعب خارج الميدان".

وأضاف أن البرنامج يعكس توجهًا نحو جعل الرياضات الإلكترونية مسارًا مهنيًا واعدًا، عبر الاستثمار في اللاعبين وتوسيع تأثيرهم في مجتمع الألعاب العالمي.

تجربة شاملة لعشاق الألعاب بالرياض

تُقام نسخة 2025 من البطولة للمرة الثانية على التوالي في العاصمة الرياض، بمشاركة الآلاف من اللاعبين من أكثر من مائة دولة، وتتضمن فعاليات متنوعة تشمل:

- بطولات تنافسية في 24 لعبة

- عروض موسيقية حيّة

- تجارب ألعاب كلاسيكية

- مقاهي أنمي

- استوديوهات مخصصة لصنّاع المحتوى

- عروض كوسبلاي ومجتمعات تفاعلية

وتأتي البطولة في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية نموًا غير مسبوق، يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للمنافسات الرقمية.

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، هي بطولة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتنظم سنويًّا، وتستضيفها العاصمة الرياض.

وقال ولي العهد إن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع، مؤكدًا أن البطولة "ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة، وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهدت النسخة الأولى تتويج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فريق فالكونز السعودي ببطولة العالم للرياضات الإلكترونية وبجائزة المركز الأول البالغة 7 ملايين دولار.