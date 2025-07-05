السعودية تكافئ نجوم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بـ "نادي الأبطال"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن إطلاق برنامج عضوية جديد لكبار الشخصيات تحت اسم "نادي الأبطال"، يُمنح حصريًّا للفائزين ببطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بهدف دعمهم وتعزيز حضورهم عالميًّا خارج إطار المنافسات الرسمية، وتسهيل تواصلهم مع نخبة المؤثرين وقادة القطاع على مستوى العالم.

ويتضمّن البرنامج منح كل لاعب يُتوّج بإحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عضوية مجانية في "نادي الأبطال" لمدة عام، تبدأ من لحظة تتويجه وتستمر حتى ختام النسخة التالية من البطولة، لتقدّم له مجموعة من الامتيازات النوعية، تشمل بطاقة عضوية شخصية، وخدمات المساعد الشخصي (الكونسيرج)، ومنصّة رقمية خاصة لتبادل الخبرات والفرص الحصرية، إضافة إلى مزايا ضيافة وسفر مقدمة من العلامات التجارية الشريكة.

كما يمنح "نادي الأبطال" أعضاءه فرصًا استثنائية لحضور فعاليات رياضية وترفيهية كبرى على مستوى العالم، مثل Super Bowl، وFormula 1، ونهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أولوية الوصول إلى الألعاب الجديدة، مما يُسهم في تعزيز حضورهم في المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "يمثّل إطلاق نادي الأبطال خطوة بارزة في إطار التزامنا طويل الأمد ببناء مستقبل مستدام للرياضات الإلكترونية. فكما يكافئ مجموع الجوائز الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية الذي يبلغ 70 مليون دولار في نسخة 2025، التميّز داخل المنافسات، يهدف هذا البرنامج إلى مواصلة دعم اللاعبين بعد الفوز، مع تمكينهم من توسيع حضورهم ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية التي تزخر بالفرص. ونواصل التزامنا بترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية ومسار مهني واعد للأجيال المقبلة، وذلك من خلال الاستثمار في اللاعبين بمختلف مراحل مسيرتهم المهنية".

وتستعدُّ العاصمة الرياض مجددًا لاستضافة منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تنطلق في الفترة من 7 يوليو وتستمر حتى 24 أغسطس، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، في احتفال عالمي يوحّد مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن تجربة تقدّم باقة متنوّعة من الفعاليات، تشمل: بطولات تنافسية، وعروضًا موسيقية حيّة، وتجارب للألعاب الكلاسيكية، إضافة إلى مقاهي الأنمي، واستوديوهات مخصّصة لصناع المحتوى، وغيرها من التجارب التي تعزّز ارتباط الجماهير بعالم الألعاب وتعكس شغفهم المتنامي.