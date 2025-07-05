العالم اليوم - إنزاغي: الهلال فاق كل التوقعات في مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر إنزاغي: الهلال فاق كل التوقعات في مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 02:20 صباحاً - أبدى المدير الفني للهلال السعودي سيموني إنزاغي، رضاه التام عما قدمه فريقه في كأس العالم للأندية، مشددا على أن أداء "الزعيم" فاق كل التوقعات بالبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وودع الهلال مونديال الأندية، التي تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، عقب خسارته 1-2 أمام فلوميننسي البرازيلي، مساء الجمعة، بدور الثمانية، لتتوقف مغامرة الفريق الأزرق في البطولة التي شهدت تعادله مع ريال مدريد الإسباني بمرحلة المجموعات، وفوزه التاريخي 4-3 بعد التمديد على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16.

وقال إنزاغي في تصريحاته عقب المباراة، التي نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "ظهرنا بمستوى فاق كل التوقعات. لعبنا بطولة رائعة. شكرت جميع اللاعبين".

وعن الخسارة أمام فلوميننسي، قال المدرب الإيطالي الذي تولى قيادة الهلال قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة: "كانت مباراة متوازنة وحسمتها لحظة. تهانينا لهم".

وأضاف إنزاغي: "وأهنئ فريقي أيضا على الأداء. كانت هناك لحظات أثرت على المباراة لكنهم كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية".

وشدد: "قدمنا ​​كأس عالم رائعة. علينا أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه. قدمنا ​​أداء رائعا. شكرت جميع لاعبي فريقي واحدا تلو الآخر قبل أن أتحدث إليكم".

وكان الهلال، الذي تعادل من دون أهداف أيضا مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وتغلب 2-صفر على باتشوكا المكسيكي في دور المجموعات، يأمل في المضي قدما بالمسابقة وبلوغ المربع الذهبي في النسخة الأولى بالنظام الموسع للمسابقة، التي شهدت حصوله على الوصافة في شكلها القديم عام 2022.