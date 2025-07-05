العالم اليوم - فلوميننسي ينهي "حلم الهلال" ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 يوليو 2025 12:24 صباحاً - أنهى فلوميننسي البرازيلي مغامرة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، وفاز عليه 2-1، الجمعة، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وبعد تألق الهلال في دور المجموعات وإقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، كانت الآمال معلقة بتخطي الفريق السعودي منافسه البرازيلي.

وسجل مارتينيلي هدف التقدم لفلوميننسي في الدقيقة 40، إلا أن البرازيلي ماركوس ليوناردو تعادل للهلال بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

لكن البديل هيركوليس بيريرا أحرز هدف الفوز لفلوميننسي في الدقيقة 70.

وسيلعب فلوميننسي نصف النهائي مع الفائز من مواجهة مواطنه بالميراس وتشلسي الإنجليزي، بعد 4 أيام.

وكان الهلال حقق مفاجأة كبيرة بإسقاطه سيتي في ثمن النهائي، الذي تأهل إليه عقب حلوله ثانيا في مجموعته إثر تعادلين مع ريال مدريد الإسباني (1-1) وسالزبورغ النمسوي (0-0)، وفوز على باتشوكا المكسيكي (2-0).

في المقابل، تابع فلوميننسي نتائجه المبهرة وسلسلة مبارياته من دون هزيمة التي وصلت إلى 11، بينما تلقى الهلال خسارته الأولى مع مدربه الإيطالي الجديد سيموني إنزاغي في 5 مباريات.