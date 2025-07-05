نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضرابات جوية تعطل سفر نصف مليون شخص في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، اليوم الجمعة، إن إضراب مراقبي الحركة الجوية في البلاد يؤثر على أكثر من 500 ألف مسافر، مع بداية أيام العطلة الصيفية.

وأوضح الوزير لقناة "سي نيوز" التلفزيونية أنه من بين ألف مراقب جوي كان من المقرر أن يكونوا في الخدمة، شارك 272 منهم في الإضراب.

وأضاف تابارو، "ينبغي أن ندرك أن 272 شخصًا في بلدنا سيؤثرون على راحة أكثر من 500 ألف شخص، وهذا أمر غير مقبول".

يشار إلى أن الإضراب لا يؤثر فقط على الرحلات الجوية من وإلى فرنسا، بل تمتد آثاره أيضا لتشمل الرحلات التي تمر عبر المجال الجوي الفرنسي.