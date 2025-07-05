مسؤول فلسطيني: حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح الأمريكي للهدنة

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول فلسطيني مطلع بأن حركة "حماس" سلمت ردًا "إيجابيًا" على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى الوسطاء القطريين مساء الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الفلسطيني الذي لم تسمه قوله إن "حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس سلمت ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة إلى الوسطاء مضيفا أنه إيجابي وينبغي أن يساعد في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف المسؤول أن هذا الرد من شأنه أن يساعد "حماس" وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

يأتي هذا بعد أن أكدت "حماس" في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم أنها تناقش المقترح الأمريكي القطري لوقف إطلاق النار مع فصائل فلسطينية أخرى.

وأفادت "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الخميس بأنه يتوقع معرفة ما إذا كانت حماس قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويدعو المقترح، الذي قدمته قطر ويستند إلى إطار عمل ويتكوف، إلى إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة خلال هدنة لمدة 60 يوما. ومن المتوقع أن يعقد الجانبان خلال تلك الفترة محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب.

ويوم الخميس، التقى مسؤولون كبار من حماس في تركيا لمناقشة الإطار المقترح.

في مقابل الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيرًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 1111 من سكان غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر.