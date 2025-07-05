"حماس": قدمنا ردًا إيجابيًا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، انتهاء المشاورات بشأن مقترح وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تقديم رد إيجابي عليه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي:" أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة".

وأضافت: "وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".