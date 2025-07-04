العالم اليوم - وداعا جوتا.. لحظات مؤثرة قبل بداية مباراة الهلال وفلومينينسي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 11:21 مساءً - لم يتمالك اللاعبان البرتغاليان روبن نيفيز وجواو كانسيلو دموعهما قبل بداية مباراة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المباراة، أقيمت دقيقة صمت حدادا على روح لاعب ليفربول الراحل ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وعدسات المصورين تأثر نيفيز وكانسيلو الشديد، حيث ظهرا وهما يذرفان الدموع أثناء دقيقة الصمت، التي أُقيمت تكريما لمواطنهما جوتا.

وخيّم الحزن على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" وسط تأثر كبير من اللاعبين والجماهير.

وتوفي جوتا وشقيقه في حادث سيارة مروع في إسبانيا، في وقت مبكر من صباح الخميس.

ويُعتقد أن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورغيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا وانحرفت مركبتهما على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وهزت وفاة المهاجم جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.

وستقام جنازتهما غدا السبت في كنيسة بمسقط رأسيهما على الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش).