اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان

اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنانواصل العدو الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على المناطق الجنوبية من لبنان عبر تجاوز قواته الخط الأزرق.

وأفادت مصادر لبنانية ميدانية بأن قوات جيش الاحتلال قامت بتفجير إحدى المباني بعد تجاوزها الخط الازرق قرب مفرق مستشفى ميس الجبل عند المدخل الشمالي للبلدة، وعلى بعد ألف متر عن حدود مستعمرة المنارة.

كما نفدت قوة مشاة إسرائيلية، مؤلفة من 20 جندياً، مسحاً قرب الضفة الشرقية لنهر "الوزاني"، فيما تخطى ثلاثة جنود الخط الأزرق ودخلوا إلى أحد المنتزهات اللبنانية.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، غير أنها بقيت متمركزة بخمس نقاط، وظلت تقوم بخروقات متكررة.