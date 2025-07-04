نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرة حاشدة في يريفان تطالب بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل صامويل كارابتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الأرمينية يريفان يوم الجمعة انطلاق مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص دعمًا لرجل الأعمال الروسي الأرمني صامويل كارابتيان وهو رهن الاعتقال منذ منتصف يونيو الماضي.

انطلقت المسيرة من الساحة القريبة من جادة ماشتوتس باتجاه مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث يُحتجز كارابتيان.

وكان المشاركون قد نظموا قبل انطلاق المسيرة تجمعا جماهيريا استُعرضت فيه مساهمات كارابتيان الخيرية، ولا سيما دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية.

وفي كلمته خلال التجمّع، وصف المحامي آرام فاردفانيان، عضو فريق الدفاع عن كارابتيان، القضية الجنائية المرفوعة ضد موكله بأنها "إرهاب قانوني" و"عبث قضائي"، في حين دعا ابن شقيق رجل الأعمال، نارك كارابتيان، الشعب الأرميني إلى التكاتف ووحدة الصف.

ورفع المشاركون لافتات تحمل صورة كارابتيان وشعارات من بينها: "الحرية لصامويل كارابتيان". وأكد منظمو الفعالية أنها أُجريت بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وكانت محكمة يريفان أمرت في 18 يوينو الماضي باعتقال رئيس مجموعة شركات "تاشير" صامويل كارابتيان، بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة، وذلك بعد أن أعلن الرجل وقوفه إلى جانب الكنيسة الرسولية الأرمنية.

وأنكر رجل الأعمال التهم الموجهة إليه ووصف السلطات الأرمنية بالفاشلة، فيما أثار موقفه الداعم للكنيسة استياء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي عمم منشورات حملت إهانات لرجال الدين، والكنيسة المعارضين لنهج باشينيان الأوروبي، وتهديده للعلاقات التاريخية مع روسيا.

وأثار اعتقال كارابتيان استياء واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية، اتهمت باشينيان باستخدام نفوذه في ملاحقة معارضيه.

وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا على اتصال مع شركائها في أرمينيا، حول اعتقال كارابتيان الذي يحمل أيضا الجنسية الروسية، مؤكدا أن موسكو على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجل الأعمال حالما استدعت الحاجة.

ويُعرف كارابتيان بمساهماته الواسعة في تنمية أرمينيا من خلال مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تركز على صيانة التراث التاريخي، وترميم الكنائس والمعابد، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم.

كما تدعم المؤسسة الرياضة الشعبية، والثقافة، والفنون، وتنفذ برامج اجتماعية، وتوفر مساعدات للمحتاجين، بما في ذلك الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل مشاريع المؤسسة أيضا بناء وترميم المؤسسات التعليمية وتنفيذ برامج تعليمية.