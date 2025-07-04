نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من انتشار متحور كوفيد الجديد "ستراتوس" في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوكالة البريطانية للأمن الصحي عن انتشار سريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف باسم "ستراتوس" باتت تشكل نسبة ملحوظة من حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.

وأوضحت الوكالة، في بيان صدر الخميس، أن التحاليل الجينية الأخيرة أظهرت أن السلالة XFG ومتحوراتها الفرعية تُعد الأكثر شيوعا في العينات التي خضعت للتسلسل الجيني.

وبحسب البيانات، فإن سلالتي XFG وXFG.3 شكلتا نحو 40% من مجمل الإصابات المسجلة بكوفيد-19 في نهاية شهر يونيو، مقارنة بنسبة 10% فقط في مايو الماضي.

"ستراتوس" هو نسخة مشتقة من متحور "أوميكرون" الشديد العدوى، ويُصنف كـ "متحوّر مؤتلف" أو ما يُعرف بـ "فرانكنشتاين"، إذ نتج عن اندماج متحورين شديدي العدوى من كوفيد-19 هما LF.7 وLP.8.1.2 في آن واحد، مما أدى إلى اندماجهما وظهور هذا المتحور الهجين الجديد.

وحذّر خبراء الصحة من أن "ستراتوس" قد يكون أكثر ضراوة وقدرة على الانتشار مقارنة بالسلالات السابقة، نظرا إلى طفراته التي تساعده على التملص من الاستجابة المناعية، سواء المكتسبة من العدوى السابقة أو من اللقاحات.