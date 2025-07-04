نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إضافية إلى كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير الإسرائيلي في كييف ميخائيل برودسكي، أن تل أبيب ستقدم لأوكرانيا حزمة إضافية من المساعدات، ووزير الخارجية جدعون ساعر أصدر تعليماته بهذا الشأن.

وقال السفير في قناته على "تلغرام" إن هذه الحزمة ستشمل أنظمة حديثة لإمدادات المياه مخصصة للمناطق التي دمرت بنيتها التحتية بسبب القصف.

وأوضح برودسكي: "ستتمكن كل من أنظمة إمدادات المياه هذه من توفير مياه الشرب لعشرات الآلاف من الأشخاص. وسيتم تركيبها في المناطق الشرقية من أوكرانيا حيث يعاني السكان من نقص حاد في المياه".

تمول هذه المساعدة من ميزانية الخارجية الإسرائيلية وسيتم تسليمها عبر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال السفير إن هذه الخطوة "تمثل استمرارا لالتزام إسرائيل بدعم أوكرانيا".

وذكر برودسكي أنه منذ فبراير 2022، "قدمت إسرائيل مساعدات كبيرة، بما في ذلك إنشاء جسور جوية وبرية لتوريد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الضرورية الأخرى".

وأضاف: "كما تم نشر مستشفى ميداني في الأشهر الأولى من الحرب، وتم توزيع مئات المولدات الكهربائية في المناطق المتضررة من القصف في الربع الأول من عام 2025".