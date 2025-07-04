10 شهداء بقصف الاحتلال منزلاً في جباليا
ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على منزل في جباليا شمال قطاع غزة إلى 10 شهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن 10 فلسطينيين استشهدوا، وجرح آخرون، أغلبهم إصابات خطيرة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الددا في جباليا شمال قطاع غزة.
وكانت مصادر محلية في غزة ذكرت في وقت سابق اليوم أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا قرب مدرسة حلاوة في جباليا البلد شمال القطاع.
يُذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفع إلى 57 ألفًا و130 شهيدًا، بالإضافة إلى 135 ألفًا و173 مصابًا.
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