الرئيس البولندي: نستطيع القول بثقة إننا أنقذنا أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن الحكومة البولندية أنقذت أوكرانيا بكونها أول من أرسل معدات ثقيلة لدعم نظام كييف.

وقال دودا في مقابلة مع "Onet": "أعتقد أننا نستطيع القول بثقة إننا أنقذنا أوكرانيا بالفعل بطرق عديدة، لأننا كنا أول من أرسل معدات ثقيلة إلى أوكرانيا".

ووفقا لدودا، فإن كييف "توسلت حرفيا" إلى وارسو لإرسال مقاتلات "ميغ-29".

وأضاف أن بولندا طلبت من الدول الأعضاء في حلف الناتو الإذن بإرسال المقاتلات، لكن "الولايات المتحدة منعتها".

كما اتهم دودا الدول الغربية بالسعي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات من بولندا لكييف "لتقليل مساهماتها".

وفي وقت سابق حذر الكثير من المسؤولين الروس والمراقبين الدوليين من أن لدى بولندا أطماعا في أراض غرب أوكرانيا كانت في فترة ما جزءا من أراضيها، وأنها تنتظر فرصة سانحة لاستعادتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال تعليقا على سؤال حول احتمال نشر قوات بولندية في أوكرانيا: "إذا أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا فإنها لن تغادرها"، فيما يرجح بعض المراقبين أن تسهل روسيا ذلك لبولندا نظرا لعدم الجدوى من بقاء منطقة لفوف في جسد أوكرانيا "المفيدة" بالنسبة لروسيا، وهي جميع أراضي أوكرانيا باستثاء المناطق الغربية.