نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: العار الأبدي لكل من يدعم إسرائيل أو يبرر جرائمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي منشور على منصة "إكس"، انتقد فيه كل من يدعم إسرائيل أو يبرر جرائمها.

وكتب بقائي: "هذه هي اللحظة التي ينفذ فيها الكيان الإسرائيلي المعتدي "العمل القذر" من أجل مستشار ألمانيا في شوارع طهران؛ صواريخ تُطلق نحو الشارع، سيارات وأشخاص يُقذفون في الهواء من شدة الانفجار، ومجزرة تُرتكب في وضح النهار".

وأضاف: "هذا هو نفس "العمل القذر" الذي اعتاد عليه الكيان الإسرائيلي منذ عقود في فلسطين المحتلة وسائر أنحاء منطقتنا، بينما يواصل الغرب دعمه وتشجيعه".

وتابع: "العار الأبدي لكل من يدعم هذا الكيان المحب للحرب أو يبرر جرائمه، وقد اختاروا عن وعي الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرح في وقت سابق، بأن إسرائيل قامت "بالعمل القذر" في إيران نيابة عن الغرب بأسره.

وأضاف: "لولا ذلك، لكنا سنواجه على الأرجح شهورا وسنوات إضافية من إرهاب هذا النظام، وربما هذه المرة وهو يمتلك سلاحا نوويا".

وفي الوقت نفسه، عرض ميرتس على بعض أطراف في الحكومة الإيرانية العودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا: "لا تزال هناك دائما فرصة أمام الجزء من الحكومة في إيران الذي لا يزال قادرا على التصرف للعودة إلى طاولة المفاوضات وإجراء محادثات.. العرض لا يزال قائمًا".