العالم اليوم - بعد تراجع واشنطن.. ألمانيا تتحرك لحماية سماء أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 08:25 مساءً - أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة في حين تكثف روسيا غاراتها الجوية.

وقال المتحدث شتيفان كورنيليوس ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا: "هناك عدة طرق لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري حول هذا الموضوع".

وأجرى المستشار فريدريش ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية الخميس بشأن تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وفق ما صرح كورنيليوس لفرانس برس مؤكدا معلومات نشرت في مجلة "دير شبيغل".

وأعلنت الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 2022، الثلاثاء تعليق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى كييف.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يشمل صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي تنشرها أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية.

وكثفت موسكو في الأسابيع الأخيرة هجماتها الصاروخية وبالطيران المسير على أوكرانيا وسط تراجع الدعم الأميركي في عهد ترامب.