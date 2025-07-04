نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 138 فلسطينيًا وإصابة 452 آخرين خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة، استشهاد 138 فلسطينيًا وإصابة 452 آخرين بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية في الهجمات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "138 شهيدًا و452 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "57،268 شهيدًا و135،625 جريحًا، منذ بدء عدوان الاحتلال في أكتوبر 2023".

وتابع: "6،710 شهداء و23،584 جريحا، منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025".

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سجلت سقوط 613 قتيلا في غزة قرب قوافل المساعدات الانسانية ومراكز توزيع المساعدات التي تديرها منظمة أمريكية مدعومة من إسرائيل منذ أواخر مايو.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن المفوضية لم تتمكن من تحميل أي جهة المسؤولية عن عمليات القتل، ولكنها أردفت أن: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول لنقاط التوزيع" التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.