عاجل- شاهد| “طبقًا لمسرح العمليات”.. سرايا القدس تنفذ هجومًا خاطفًا يُربك صفوف العدو في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - نار الشجاعية تشتعل.. والمحتل يتخبط تحت ضربات المقاومة الفلسطينية

في تصعيد ميداني خطير، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تنفيذ كمين محكم ومعقّد شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

◾ عملية مركبة ومسرح عمليات محكم

وقال قائد العملية، في تصريحات خاصة لقناة تفزيونية، إن الكمين تم "طبقًا لمسرح العمليات المخطط بدقة"، مشيرًا إلى أن وحدات المقاومة رصدت تحركات الاحتلال مسبقًا، وتم تنفيذ الضربة في التوقيت الحرج، مما أدى إلى شل حركة الآليات وسقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل وجريح.

◾ تفاصيل الهجوم: تفحُّم جثث الجنود وانهيار الميدان

أوضح القائد الميداني أنهم عاينوا جثثًا متفحمة لضباط وجنود الاحتلال بعد تنفيذ الكمين، مشيرًا إلى أن المشهد في الموقع "كان يُظهر حجم الكارثة التي يتكتم عليها العدو".

وأضاف أن جنود الاحتلال لم يتمكنوا من الرد أو الصمود، بل سادت حالة من الذعر والصراخ، وفرّوا من ساحة المعركة تاركين آلياتهم في مرمى نيران المقاومة.

◾ فقدان السيطرة والمبادرة لدى الاحتلال

وأكد القائد أن جنود العدو "فقدوا القدرة على المبادرة ورد الفعل"، وهو ما يعكس حسب وصفه "التفوق الميداني للمقاومة الفلسطينية التي باتت تُحدد توقيت ومكان الاشتباك".

وأشار إلى أن وحدات السرايا أحكمت السيطرة النارية على مربع الهدى، وتمكنت من تنفيذ خطة الهجوم بشكل متقن، أفضى إلى إصابات مباشرة في صفوف القوة المتوغلة.

◾ صمت إسرائيلي ورسائل من نار

في حين تواصل قوات الاحتلال التكتم الإعلامي على الخسائر، تؤكد فصائل المقاومة أن ما خفي أعظم، وأن العمليات النوعية مستمرة حتى كسر العدوان واستنزاف العدو على الأرض.

ويُعد هذا الهجوم من أبرز العمليات الميدانية خلال الأسبوع الجاري، ويكشف قدرة المقاومة على التخطيط والضرب والإرباك رغم التفوق الجوي الإسرائيلي.

◾ المقاومة تتوعد بالمزيد

شدد قائد سرايا القدس على أن "ما جرى في الشجاعية مجرد بداية"، مؤكدًا أن المقاومة "جاهزة لرفع الكلفة على العدو، وكسر هيبته العسكرية في كل نقطة توغل".

وأضاف: "الميدان سيقول كلمته... ونحن لا نقاتل بالبيانات بل بالدم والنار والتكتيك".