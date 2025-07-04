عاجل- الاحتلال يتكتم والميدان يحكي.. سرايا القدس تسحق جنود إسرائيل بكمين محكم شرق غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "صرخوا وهربوا تحت النار".. سرايا القدس تفجّر كمينًا محكمًا شرق الشجاعية وتسحق عشرات الجنود الإسرائيليين

في ضربة نوعية جديدة تُجسّد تكتيكات حرب المدن ومعارك الالتحام المباشر، كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفاصيل الكمين العسكري المركّب الذي نفذه مقاتلوها شرق حي الشجاعية شرقي غزة، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي تفكك ميدانيًا وانهار نفسيًا تحت ضربات المقاومة.

وفي تصريح تليفزيونية، قال قائد عملية الشجاعية:

"استهدفنا نحو 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا في مربع الهدى، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، بينما ترك الجنود مواقعهم يصرخون ويهربون تحت وابل النار، في مشهد يعكس الانهيار الكامل".

وأكد القائد أن مقاتلي السرايا أحكموا السيطرة النارية على الموقع المستهدف، بعد تخطيط محكم سبق العملية بأسابيع، وأن تنفيذ الكمين جاء "مطابقًا لمسرح العمليات لحظة بلحظة"، في عملية تُعد من أعقد الضربات الميدانية منذ بدء الاجتياح البري.

وأضاف أن من بين ما عاينه المجاهدون خلال التمشيط جثثًا متفحمة لضباط وجنود، فيما تواصل حكومة الاحتلال الكذب والتكتم الإعلامي على خسائرها الثقيلة في المعركة.

وتابع: "جنود العدو فقدوا المبادرة، ولم يبقَ لهم سوى الاختباء خلف جدران النار أو الفرار.. نحن من نحدد قواعد الاشتباك، ونحن من نكتب الميدان بنارنا".

وتأتي العملية وسط تصعيد ميداني حاد، حيث تؤكد فصائل المقاومة أن ما يُخفى عن الإعلام من خسائر الاحتلال أعظم، متوعدةً بمزيد من الكوابيس الميدانية لقواته المتوغلة.