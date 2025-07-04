نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سرايا القدس تعلن استهداف 40 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا شرق الشجاعية: "العدو فقد السيطرة ويلوذ بالصراخ والهروب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قائد عملية الشجاعية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تفاصيل الكمين المركّب الذي استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، مؤكدًا وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقال القائد الميداني في تصريحات تليفزيونية:

"استهدفنا نحو 40 جنديًا وضابطًا خلال تنفيذ العملية، وأوقعناهم بين قتيل وجريح"، مشيرًا إلى أن بعض جثث الجنود كانت متفحمة بالكامل نتيجة شدة الاستهداف، في وقت يواصل فيه العدو التستر على خسائره الميدانية.

وأضاف أن مقاتلي السرايا تمكنوا من فرض السيطرة النارية الكاملة على مربع الهدى شرق الشجاعية، حيث كانت تتمركز آليات وجنود الاحتلال، مؤكدًا أن تنفيذ الكمين تم بـ "تخطيط دقيق ومحكم، ومطابق تمامًا لمسرح العمليات".

وأشار القائد إلى أن جنود الاحتلال فقدوا قدرتهم على المبادرة والتقدم خلال العملية، واقتصر رد فعلهم على "الهروب والصراخ"، مما يعكس حالة الارتباك والانهيار الميداني التي يعيشها الجيش الإسرائيلي في هذه الجبهة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جبهة غزة تصعيدًا ميدانيًا، وسط تأكيد فصائل المقاومة على استمرار العمليات النوعية ضد القوات المتوغلة، وتوعدها بمزيد من الضربات المؤلمة.