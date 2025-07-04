العالم اليوم - في حال تجاوز فلومينينسي.. لاعبون مهددون بالغياب عن الهلال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 07:24 مساءً - سيخوض نادي الهلال السعودي مباراة مصيرية ضد النادي البرازيلي فلومينينسي، مساء الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، على رقعة ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم.

وفي حال تجاوز "الزعيم" عقبة فلومينينسي، يواجه ستة لاعبين من فريق الهلال خطر الغياب عن مباراة نصف النهائي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيليان ماركوس ليوناردو ورينان لودي، البرتغالي روبن نيفيز، إلى جانب الثنائي السعودي محمد القحطاني ومتعب الحربي.

ويسعى السداسي لتجنب الحصول على بطاقة صفراء أخرى في مباراة فلومينينسي، من أجل المشاركة مع الفريق في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعزز النادي السعودي صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قادما من نادي الشباب السعودي على سبيل الإعارة.

في المقابل، ارتفع عدد اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي في صفوف فريق فلومينينسي البرازيلي إلى ثمانية لاعبين.

وسيسعى الفريقان إلى حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة مصيرية يتوقع أن ينزل خلالها المدربان بكامل ثقلهما الفني والتكتيكي، وذلك في حال عدم تأجيل المواجهة بسبب سوء الأحوال الجوية.