نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تفوز برئاسة مجلس "الفاو" للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتُخبت مصر، مساء الخميس، رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، للمرة الأولى منذ تأسيس المنظمة قبل 80 عامًا في عام 1945.

وأكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن المؤتمر العام للمنظمة انتخب مصر بالإجماع لرئاسة المجلس التنفيذي لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد ترشيح السفارة المصرية بروما لمينا رزق، نائب المندوب الدائم لمصر لدى الفاو، الذي أصبح بذلك أول مصري وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة، عن عمر 38 عامًا.

وأوضح راضي، في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، أن هذا الفوز جاء تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها السفارة المصرية خلال الفترة الماضية، بهدف دعم مكانة مصر داخل المنظمة، وتعزيز حضورها في القضايا ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، والمياه، والزراعة.

كما أشار إلى أن اختيار مرشح شاب يعكس رؤية القيادة المصرية في تمكين الشباب، وتطوير كوادر الدبلوماسية المصرية.

وأشار راضي إلى أن الفوز المصري تحقق بعد منافسة شرسة مع 5 مرشحين من قارات مختلفة، بينهم وزراء ومسؤولون كبار.

وأضاف أن مصر تحتفظ بعضويتها في المجلس إلى جانب رئاسته، إلى جانب فوزها برئاسة اللجنة المالية للمنظمة، بالإضافة إلى فوز الجهاز المركزي للمحاسبات بمهمة المراجعة القانونية والمالية للمنظمة، وتتويج بنك الطعام المصري بجائزة تقديرية من الفاو لهذا العام.

وأشار إلى أن المنظمة تعتزم عقد مؤتمرها السنوي لمكاتبها الخارجية خلال العام الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها مصر داخل المنظمة خلال العامين الماضيين.